Dışişleri Bakanlığı: Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in Açıklamasını Memnuniyetle Karşılıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu hunhar saldırıları şiddetle lanetliyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Yeni Zelanda halkına taziyelerimizi iletiyoruz. Yeni Zelanda Hükümeti'nin, İslamofobi motifli olduğu anlaşılan bu saldırılara ilişkin soruşturmayı etkin şekilde yürüteceğine ve failleri bir an önce adalet önüne çıkaracağına inanıyoruz. Bu bağlamda, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in yapmış olduğu açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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