Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in Açıklamasını Memnuniyetle Karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in Açıklamasını Memnuniyetle Karşılıyoruz

1 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı: Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in Açıklamasını Memnuniyetle Karşılıyoruz, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu hunhar saldırıları şiddetle lanetliyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Yeni Zelanda halkına taziyelerimizi iletiyoruz. Yeni Zelanda Hükümeti'nin, İslamofobi motifli olduğu anlaşılan bu saldırılara ilişkin soruşturmayı etkin şekilde yürüteceğine ve failleri bir an önce adalet önüne çıkaracağına inanıyoruz. Bu bağlamda, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in yapmış olduğu açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:35 Kaynak: DHA

Yeni Zelanda, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'daki Katliamda Caminin İçinde Olan Görgü Tanıkları Dehşet Anlarını Anlattı Oyuncu Seray Sever, Olay Görüntülerle İlgili Yıllar Sonra İlk Kez Konuştu

Yıldız Ragbi Oyuncusu Cami Saldırısına Gözyaşları İçinde Tepki Gösterdi! Son Dakika! Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında 2 Türk'ün Yaralandığı Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 13:23:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in Açıklamasını Memnuniyetle Karşılıyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]