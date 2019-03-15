Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "(Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı) Bu Hunhar Saldırıları Şiddetle...

Dışişleri Bakanlığı: "(Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı) Bu Hunhar Saldırıları Şiddetle...

2 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Bu hunhar saldırıları şiddetle lanetliyoruz"

Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı: "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Bu hunhar saldırıları şiddetle lanetliyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:25 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda, Güncel
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