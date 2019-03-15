Dışişleri Bakanlığı: "Yeni Zelanda Hükümetinin, İslamofobi Motifli Olduğu Anlaşılan Bu Saldırılara...
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Dışişleri Bakanlığı: "Yeni Zelanda hükümetinin, İslamofobi motifli olduğu anlaşılan bu saldırılara ilişkin soruşturmayı etkin şekilde yürüteceğine ve failleri bir an önce adalet önüne çıkaracağına inanıyoruz"
Dışişleri Bakanlığı: "Yeni Zelanda hükümetinin, İslamofobi motifli olduğu anlaşılan bu saldırılara ilişkin soruşturmayı etkin şekilde yürüteceğine ve failleri bir an önce adalet önüne çıkaracağına inanıyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:24 Kaynak: AA
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