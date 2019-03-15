Dışişleri Bakanlığı: "Yeni Zelanda Hükümetinin, İslamofobi Motifli Olduğu Anlaşılan Bu Saldırılara...

Dışişleri Bakanlığı: "Yeni Zelanda hükümetinin, İslamofobi motifli olduğu anlaşılan bu saldırılara ilişkin soruşturmayı etkin şekilde yürüteceğine ve failleri bir an önce adalet önüne çıkaracağına inanıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı: "Yeni Zelanda hükümetinin, İslamofobi motifli olduğu anlaşılan bu saldırılara ilişkin soruşturmayı etkin şekilde yürüteceğine ve failleri bir an önce adalet önüne çıkaracağına inanıyoruz"

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yeni Zelanda Katliamcısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tehdit Etmiş

İngiltere,Yeni Zelanda'daki Saldırı Sonrası Önlemlerini Artırdı: Polis, Camilerin Çevresinde Devriye Geziyor

Yeni Zelanda'daki Katliamda Caminin İçinde Olan Görgü Tanıkları Dehşet Anlarını Anlattı

Son Dakika! Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında 2 Türk'ün Yaralandığı Ortaya Çıktı