Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Yeni Zelanda'nın Christchurch Şehrinde İki Camiye Gerçekleştirilen...

Dışişleri Bakanlığı: "Yeni Zelanda'nın Christchurch Şehrinde İki Camiye Gerçekleştirilen...

2 saat önce

IHAAW110821-SIY/15-03-2019- Dışişleri Bakanlığı: "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı:
IHAAW110821-SIY/15-03-2019

- Dışişleri Bakanlığı: "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu hunhar saldırıları şiddetle lanetliyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Yeni Zelanda halkına taziyelerimizi iletiyoruz.Yeni Zelanda hükümetinin İslamofobi motifli olduğu anlaşılan bu saldırılara ilişkin soruşturmayı etkin şekilde yürüteceğine ve failleri bir an önce adalet önüne çıkaracağına inanıyoruz. Bu bağlamda Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in yapmış olduğu açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz." 15.03.2019 11: 08: 21 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:14 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda, Politika
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