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Dışişleri Bakanlığı "Yeniden Asya Sertifikalı Eğitim Programı" düzenleyecek - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı "Yeniden Asya Sertifikalı Eğitim Programı" düzenleyecek

03.02.2022 22:03
Dışişleri Bakanlığı "Yeniden Asya Sertifikalı Eğitim Programı" düzenleyecek

Dışişleri Bakanlığı, Yeniden Asya Girişimi kapsamında, Dışişleri Bakanlığı ASYA Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğü ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı iş birliğiyle üniversite son sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik ücretsiz sertifikalı eğitim programı düzenleyecek.

Dışişleri Bakanlığı, Yeniden Asya Girişimi kapsamında, Dışişleri Bakanlığı ASYA Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğü ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı iş birliğiyle üniversite son sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik ücretsiz sertifikalı eğitim programı düzenleyecek.

Bakanlığın internet sayfasında yer alan duyuruya göre, başvuru aşamasında sunulacak niyet mektuplarının incelenmesi temel alınarak azami 20-25 öğrenci programa kabul edilecek.

Program kapsamında, Dışişleri Bakanlığının ilgili birimlerinden yöneticiler, Türk büyükelçiler, Asya ülkelerinin Türkiye'de mukim büyükelçileri, bölgeye yönelik çalışma yapan akademisyen ve iş insanları katılımcı öğrencilere hitap edecek.

Altı hafta sürecek programda dersler çevrim içi düzenlenecek ve derslere devam mecburiyeti olacak.

Haftada iki gün ikişer ders şeklinde düzenlenecek program için başvurular 7-17 Şubat'ta yapılacak ve dersler 15 Mart- 22 Nisan'da verilecek.

Katılımcı öğrencilerden Yeniden Asya Girişiminin hedefleriyle uyumlu bir konuda proje hazırlamaları ve program bitiminde teslim etmeleri istenecek.

Programa başvurmak isteyenlerin Türk vatandaşı olması, fakülte ve bölüm sınırlaması olmaksızın başvuru tarihi itibariyle lisans eğitiminde dördüncü sınıfa başlamış veya yüksek lisans öğrencisi olması, başvuru tarihi itibariyle dörtlük sistemde en az 3,00 genel not ortalamasına ve iyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip olması şartları aranıyor.

Söz konusu programla, Asya coğrafyasının jeo-stratejik ve jeo-ekonomik açıdan artan önemi ışığında, genç kuşaklarda bu konuda farkındalık oluşturulmasına ve Asya konusunda insan kaynağı havuzu oluşumuna katkı sağlamak amaçlanıyor.

Başvurulara ve programa ilişkin kapsamlı bilgi Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında yer alıyor.

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Dışişleri Bakanlığı, Yüksek Lisans, Üniversite, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı 'Yeniden Asya Sertifikalı Eğitim Programı' düzenleyecek - Son Dakika


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