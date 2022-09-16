Yunanistan'ın 100 yıl önceyi çarpıtma girişimi! Türkiye, insanlık suçlarını terk tek yüzlerine çarptı - Son Dakika
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Yunanistan'ın 100 yıl önceyi çarpıtma girişimi! Türkiye, insanlık suçlarını terk tek yüzlerine çarptı

16.09.2022 10:26
Yunanistan'ın 100 yıl önceyi çarpıtma girişimi! Türkiye, insanlık suçlarını terk tek yüzlerine çarptı

Yunanistan arasındaki gerilim had safhada. Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının "Küçük Asya Felaketi" adı altında yapılan gerçeklikten uzak, akıl dışı açıklamalar ve etkinliklere ilişkin, "Yunanistan'ı aklıselime ve gerçekleri tahrifat yoluyla nefreti körüklemekten vazgeçmeye bir kez daha davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan, Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik asılsız ithamları hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yunan makamlarının "Küçük Asya Felaketi" adı altında yapılan gerçeklikten uzak, akıl dışı açıklamalar ve etkinlikler aracılığıyla Yunan ordusunun yüz yıl önce giriştiği macera sonucu Anadolu'yu işgali sırasında aldığı yenilgiyi ve insanlığa karşı işlediği barbarca suçları unutturmaya, tarihi olguları çarpıtarak kendi kamuoyunu ve uluslararası toplumu yalanlarla yanlış yönlendirmeye çalıştığı aktarıldı.

Yunanistan'ın 100 yıl önceyi çarpıtma girişimi! Türkiye, insanlık suçlarını terk tek yüzlerine çarptı

100 ÖNCE YUNAN ORDUSU ANADOLU'DA KATLİAM YAPTI

Yunanistan'ın Anadolu'da sivil halka karşı gerçekleştirdiği toplu katliamlar ve yıkımlardan dolayı Lozan Antlaşması'nın 59. maddesinde yer alan "Yunanistan, savaş yasalarına aykırı olarak, Anadolu'da Yunan ordusunun ya da yönetiminin eylemlerinden doğan zararların onarımı yükümlülüğünü tanır." hükmüne istinaden, insanlığa karşı işlediği suçları kabul ettiği ve tazminat ödemeye mahkum edildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

EGE'DE ÖLDÜRÜLEN KADIN VE ÇOCUKLAR

"Tarihten hiçbir şekilde ders çıkarmayan Yunanistan'ın günümüzde dahi kadın-çocuk ayırt etmeden, çaresiz durumdaki göçmenleri ölüme terk ederek, insafsız eylemleriyle insanlığa karşı suç işlemeyi sürdürdüğüne tüm dünya tanıklık etmektedir.

Yunanistan'ın 100 yıl önceyi çarpıtma girişimi! Türkiye, insanlık suçlarını terk tek yüzlerine çarptı

Türkiye, tarihi olayları yalanlarla çarpıtmaya çalışan Yunanistan'a, Yunan tarihindeki ve bugüne dair kara lekeleri hatırlatmaya ve gerçekleri uluslararası topluma anlatmaya devam edecektir. Yunanistan'ı aklıselime ve gerçekleri tahrifat yoluyla nefreti körüklemekten vazgeçmeye bir kez daha davet ediyoruz."

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Kaynak: AA

Yunanistan, Türkiye, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın 100 yıl önceyi çarpıtma girişimi! Türkiye, insanlık suçlarını terk tek yüzlerine çarptı - Son Dakika

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