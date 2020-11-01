Sözcü Aksoy: Yunanistan'ın itirazı nafile bir çabadır - Son Dakika

Sözcü Aksoy: Yunanistan'ın itirazı nafile bir çabadır

01.11.2020 21:04
Sözcü Aksoy: Yunanistan'ın itirazı nafile bir çabadır, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin açıklaması hakkında, "Yunanistan'ın maksimalist iddialarına dayanarak her NAVTEX duyurusunun ardından faaliyetlerimize itiraz etmesi nafile bir çabadır" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin açıklaması hakkında, "Yunanistan'ın maksimalist iddialarına dayanarak her NAVTEX duyurusunun ardından faaliyetlerimize itiraz etmesi nafile bir çabadır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya yazılı cevap verdi. Yunanistan'ın mesnetsiz iddialarını bir kez daha yinelediğini kaydeden Aksoy, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bugün, ülkemizin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığında yürütmeye devam ettiği sismik araştırma faaliyetine dair mesnetsiz iddialarını yinelediği bir açıklama daha yapmıştır. Yunanistan'ın maksimalist iddialarına dayanarak her NAVTEX duyurusunun ardından faaliyetlerimize itiraz etmesi nafile bir çabadır. Ülkemiz uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları çerçevesinde bölgedeki faaliyetlerine devam edecektir" ifadelerini kullandı.

'ÖN KOŞULSUZ DİYALOĞA BİR KEZ DAHA DAVET EDİYORUZ'"Türkiye, Yunanistan'la iş birliğine ve aramızdaki sorunları diyalog yoluyla çözmeye hazırdır. Elbette ülkemizin ve KKTC'nin meşru hak ve çıkarlarının korunmasına da kararlılıkla devam edilecektir" diyen Aksoy, açıklamasının devamında şunlara değindi:

"Yunanistan'dan beklentimiz, dayanaksız iddialarla Türkiye'yi suçlamak ve her zaman yaptığı gibi üçüncü taraflara şikayet etmek yerine, bölgede gerginliği artırıcı adımlardan kaçınması, müzakereler için uygun ortamın yaratılmasına katkıda bulunması ve görüşmelere hazır olduğunu açıklamasıdır. Bu vesileyle Yunanistan'ı, gerek Doğu Akdeniz deniz yetki alanları meselesinin, gerek iki ülke arasında birbiriyle bağlantılı diğer meselelerin ele alınması için ülkemizle ön koşulsuz diyaloğa bir kez daha davet ediyoruz."

Haber:  ANKARA


Sözcü Aksoy: Yunanistan'ın itirazı nafile bir çabadır

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Sözcü Aksoy: Yunanistan'ın itirazı nafile bir çabadır - Son Dakika


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