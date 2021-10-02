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Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de KKTC'nin haklarını korumaya devam edecek - Son Dakika

Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de KKTC'nin haklarını korumaya devam edecek

02.10.2021 11:50
Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de KKTC'nin haklarını korumaya devam edecek, System.String[]

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de gerginliğin tırmanmasının nedeninin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) maksimalist deniz yetki alanı iddiaları ve tek yanlı eylemleri olduğunu belirterek, Türkiye'nin hem kendi hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC)...

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de gerginliğin tırmanmasının nedeninin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) maksimalist deniz yetki alanı iddiaları ve tek yanlı eylemleri olduğunu belirterek, Türkiye'nin hem kendi hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklarını kararlılıkla koruyacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Bilindiği üzere Doğu Akdeniz'de geçtiğimiz yıllarda yaşanan gerginliklerin nedeni Yunanistan ve GKRY'nin maksimalist deniz yetki alanı iddiaları ve ülkemiz ile KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını yok sayan tek yanlı eylemleridir." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz'de kapsamlı konferans toplanmasını teklif ettiği, Ada'nın ortak sahibi KKTC'nin de hidrokarbon kaynakları konusunda GKRY'ye 13 Temmuz 2019'da ayrıntılı öneri yaptığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tüm bu öneriler masada iken Yunanistan ve GKRY'nin son aylarda Doğu Akdeniz'de gerginliği arttırarak tek yanlı ve tahrikkar faaliyetlerde bulunmaya teşebbüs ettiği görülmektedir. Nitekim Yunanistan'ın son dönemde kıta sahanlığımızı ihlal girişimlerine ilaveten, GKRY de Malta bayraklı, İtalyan sahipli bir gemiyle 3 Ekim tarihinden itibaren KKTC'nin haklarını ve ülkemizin kıta sahanlığını ihlal edecek şekilde bir araştırma yapacağını duyurmuştur. GKRY, kasım ayında da Ada'nın güneyinde yeni bir sondaja başlayacağını duyurmaktadır. Tüm bu tek yanlı eylemler, Doğu Akdeniz'de gerginliği arttıracak, barış ve istikrarı tehdit edecektir."

Yunanistan ve GKRY'nin bu tek yanlı eylemlerine karşı sahada ve masada gerekli adımların atıldığı, bu eylemlere alet olunmaması gerektiğinin üçüncü ülkelerin de dikkatine getirildiği vurgulanan açıklamada "Ülkemiz, Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de KKTC'nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Kıbrıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de KKTC'nin haklarını korumaya devam edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de KKTC'nin haklarını korumaya devam edecek - Son Dakika
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