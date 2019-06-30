Dışişleri Bakanlığına çağrılan Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarına, Türkiye'nin...
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Dışişleri Bakanlığına çağrılan Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarına, Türkiye'nin teröristlere yönelik (sınır ötesi) operasyonlarının kararlılıkla süreceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:56 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığına çağrılan Irak
'ın Ankara
Büyükelçiliği Maslahatgüzarına, Türkiye
'nin teröristlere yönelik (sınır ötesi) operasyonlarının kararlılıkla süreceği bildirildi.
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