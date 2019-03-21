Dışişleri Bakanlığında Irak'a Taziye Mesajı
57 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği tekne faciası nedeniyle Irak halkına taziyelerini iletti.
Dışişleri Bakanlığı
, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği tekne faciası nedeniyle Irak
halkına taziyelerini iletti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "21 Mart
2019 tarihinde, Irak'ta Dicle
Nehri'nde bir teknenin batması sonucunda çok sayıda Iraklı kardeşimizin hayatlarını kaybetmiş olmasından derin üzüntü duyuyoruz. Merhumlara Allah'tan rahmet, aileleri başta olmak üzere, dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.
(Musa Erdoğan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:11 Kaynak: İHA
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