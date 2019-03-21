Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığında Irak'a Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığında Irak'a Taziye Mesajı

57 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği tekne faciası nedeniyle Irak halkına taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanlığında Irak'a Taziye Mesajı, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği tekne faciası nedeniyle Irak halkına taziyelerini iletti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "21 Mart 2019 tarihinde, Irak'ta Dicle Nehri'nde bir teknenin batması sonucunda çok sayıda Iraklı kardeşimizin hayatlarını kaybetmiş olmasından derin üzüntü duyuyoruz. Merhumlara Allah'tan rahmet, aileleri başta olmak üzere, dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:11 Kaynak: İHA

Dicle, 21 Mart, Irak, Güncel
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