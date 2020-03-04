Dışişleri Bakanlığında yoğun diplomasi trafiği - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığında yoğun diplomasi trafiği - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığında yoğun diplomasi trafiği

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığında İdlib gerginliğinin azaltılması için görüşmeler yoğun bir şekilde sürüyor.

Dışişleri Bakanlığında yoğun diplomasi trafiği, System.String[]

Dışişleri Bakanlığında İdlib gerginliğinin azaltılması için görüşmeler yoğun bir şekilde sürüyor. Bakanlığa AB ve ABD'li heyetlerin gelmesiyle diplomasi trafiği başladı.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilci Josep Borrell ve Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile beraberinde gelen heyeti kabul etti. AB heyetiyle, Türkiye'nin göçmenlere kapıyı açmasıyla Avrupa önlerinde oluşan mülteci akınına ilişkin politikası ve süreçle ilgili görüşüldü. AB heyeti açısından masada Türkiye ve Yunanistan sınırında yaşanan göçmen krizi, insani yardımlar ve Türkiye'nin sınır kapılarının tekrar kapatması konuları yer aldı. Görüşmelerin ardından Borell ve AB'li heyet öğlen saatlerinde bakanlıktan ayrıldı.


Diğer taraftan bakanlığa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft da geldi. ABD'li heyetten Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü. BM Daimi Temsilcisi Craft ise Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarafından kabul edildi. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib gazisi Uzman Çavuş Levent Kara'dan duygulandıran paylaşım
TBMM'de İdlib oturumunda yumruklu kavga! AK Parti ve CHP'li vekiller birbirine girdi TBMM'deki kavganın ateşlendiği an! Engin Özkoç'a böyle yumruk atıldı Türkiye'ye dil uzatan Esed'in komutanı Süheyl Hassan, SİHA'lar tarafından vuruldu

Son Dakika Haberleri
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları
18:13 Fındığın faydaları nelerdir? Fındık neye iyi gelir
18:13 Karabaş otu faydaları nelerdir? Karabaş otu çayı neye iyi gelir?
18:13 İğdenin faydaları nelerdir? İğde neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 19:23:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanlığında yoğun diplomasi trafiği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]