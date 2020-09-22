Dışişleri Bakanlığından AB'nin Türk denizcilik şirketini yaptırım listesine alma kararına tepki... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığından AB'nin Türk denizcilik şirketini yaptırım listesine alma kararına tepki...

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından Libya bağlamında bir Türk denizcilik şirketinin yaptırım listesine alınmasına "Bizim nazarımızda hiçbir değeri yok" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından AB'nin Türk denizcilik şirketini yaptırım listesine alma kararına tepki..., System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından Libya bağlamında bir Türk denizcilik şirketinin yaptırım listesine alınmasına "Bizim nazarımızda hiçbir değeri yok" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Bakanlık, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı sonucunda Libya bağlamında bir Türk denizcilik şirketinin yaptırım listesine alınması hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, "AB Dış İlişkiler Konseyinin bugünkü toplantısı sonucunda Libya bağlamında bir denizcilik şirketimizin de yaptırım listesine alınmasının bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur." ifadelerine yer verildi.

AB'nin İrini Operasyonu'nun, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i ödüllendirirken, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya hükümetini ise cezalandırdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin meşru hükümete yaptığı yardımlar ambargo ihlali olarak nitelenirken, BAE başta olmak üzere darbeci Hafter'e BMGK kararları hilafına karadan ve havadan silah gönderen ülke ve şirketlerin görmezden gelinmesi AB'nin taraflı tutumunun açık bir göstergesidir."

Açıklamada, bu tutumuyla AB'nin, uluslararası meşruiyetten yana bir tavır takınmak yerine, saldırganı mükafatlandıran İrini Harekatı'yla ortaya koyduğu çifte standartlı tutumunu sürdürmekte ısrar ettiği görüldüğü belirtildi.

Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesi için gayret gösterilen bir zamanda böyle yanlış bir kararın alınmasının "son derece talihsiz" olduğu vurgulanan açıklamada, "AB bölgede güvenlik ve istikrar istiyorsa bu taraflı tutumundan vazgeçmeli, Türkiye ile istişare ve iş birliği içinde hareket etmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Brüksel'de dün yapılan AB Dış İlişkiler Konseyinin ardından düzenlenen basın toplantısında, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, BM'nin Libya silah ambargosunu ihlal ettiği iddiasıyla Türkiye, Ürdün ve Kazakistan'dan üç şirkete ve insan haklarını ihlal ettiği için de Libya vatandaşı iki kişiye yaptırım kararı aldığını açıklamıştı.

Avrupa Birliği, Denizcilik, Libya, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 01:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığından AB'nin Türk denizcilik şirketini yaptırım listesine alma kararına tepki... - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Spor yazarı İbrahim Seten'den kendisine FETÖ'cü diyen Rıdvan Dilmen'e sinkaflı yanıt 2 grup arasındaki kavga mahalleyi karıştırdı! Çok sayıda yaralı var Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlıkçılar sedyeyle korunmaya çalıştı Berber dükkanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı 300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı
Türkiye'den Avrupa Birliği'ne yaptırım tepkisi: Bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur Türkiye'den Avrupa Birliği'ne yaptırım tepkisi: Bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur         
00:40
Son Dakika: ABD, Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin Sevilla Haritası'nı kabul etmedi Son Dakika: ABD, Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin Sevilla Haritası'nı kabul etmedi         
23:18
Meteoroloji, 17 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu Meteoroloji, 17 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu         
22:51
Ali Koç ve Emre Belözoğlu son dakikayı tribünde ayakta izledi Ali Koç ve Emre Belözoğlu son dakikayı tribünde ayakta izledi         
22:20
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin         
20:59
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı         
19:11
ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı         
18:27
Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı         
18:02
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum         
17:58
300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı 300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı         
16:57
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile pişti olan Hande Erçel'den kafa karıştıran çıkış: Bizi çok sık göreceksiniz Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile pişti olan Hande Erçel'den kafa karıştıran çıkış: Bizi çok sık göreceksiniz         
14:29
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
2018 yılında hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş, 15 dakikalık fark yüzünden SGK tarafından şehit sayılmadı 2018 yılında hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş, 15 dakikalık fark yüzünden SGK tarafından şehit sayılmadı         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 02:25:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanlığından AB'nin Türk denizcilik şirketini yaptırım listesine alma kararına tepki... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei