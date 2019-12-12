Dışişleri Bakanlığından ABD'de senatosuna tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığından ABD'de senatosuna tepki - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığından ABD'de senatosuna tepki

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatımız ve S-400 sistemi gerekçesiyle ülkemize yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde hangi saiklerle kabul edildiğini biliyoruz.

Dışişleri Bakanlığından ABD'de senatosuna tepki, System.String[]

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatımız ve S-400 sistemi gerekçesiyle ülkemize yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde hangi saiklerle kabul edildiğini biliyoruz. Bunun nedeni, uzun zamandır itinayla hazırlanan projeye indirdiğimiz ağır darbeden kaynaklanan derin hayal kırıklığıdır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatımız ve S-400 sistemi gerekçesiyle ülkemize yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde hangi saiklerle kabul edildiğini biliyoruz. Bunun nedeni, uzun zamandır itinayla hazırlanan projeye indirdiğimiz ağır darbeden kaynaklanan derin hayal kırıklığıdır. Son dönemde Kongre'nin her iki kanadında iç siyasi hesaplarla yürütülen ve Türkiye aleyhtarı malum çevrelerce de desteklenen girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür. Bu girişimler, Türk-ABD ilişkilerine zarar vermenin ötesinde bir işlev görmemektedir" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

"Temsilciler Meclisi'nin 29 Ekim'de kabul ettiği benzer içerikli bir yasa tasarısına gerekli tepkiyi vermiştik. Bu kez Senato'nun gündemine alınmaya çalışılan tasarı, yaptığımız izahatların anlaşılmak istenmediğini gösteriyor. ABD Kongresini, Türk-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak geçtiğimiz haftalarda en üst düzeyde teyit edilen ortak hedeflerimize zarar vermeyecek yapıcı bir tutum benimsemeye ve aklıselimle hareket etmeye çağırıyoruz."

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, S 400, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gram altın 275 lira seviyelerinde
Türkiye'den Rusya'ya kaçırılan 3 bin adet kaplumbağa ele geçirildi Davutoğlu ve Babacan'ın fotoğrafını paylaşan Cem Uzan'dan yeni iddia: Belgeler elimde yargılanacaksınız Barış Pınarı Harekat bölgesinde 75 adet Claymore tipi mayın imha edildi

Son Dakika Haberleri
15:29 Esenyurt'ta vatandaşları kar payı vaadiyle dolandıran kuyumcu yakalandı - Son Dakika
15:29 Hatice Ceylan'ın oğlu PKK'dan nasıl kaçtığını anlattı - Son Dakika
15:28 Büyükelçiler, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasını katıldı - Son Dakika
15:28 Talas Belediyesi'nin restorasyonuna ""En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Ödülü" - Son Dakika
15:24 GMİS'den Alaplı emniyeti ve meslek Lisesi'ne ziyaret - Son Dakika
15:02 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler - Son Dakika
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Son Dakika
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Son Dakika
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Son Dakika
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 15:30:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanlığından ABD'de senatosuna tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]