Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığından ABD Dışişleri Bakanlığı Açıklamasına Tepki

Dışişleri Bakanlığından ABD Dışişleri Bakanlığı Açıklamasına Tepki

17 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo arasındaki görüşümesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya ilişkin, "Söz konusu görüşmeden önce kaleme alındığı aşikar olan açıklamanın görüşmenin içeriğini...

Dışişleri Bakanlığından ABD Dışişleri Bakanlığı Açıklamasına Tepki, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo arasındaki görüşümesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya ilişkin, "Söz konusu görüşmeden önce kaleme alındığı aşikar olan açıklamanın görüşmenin içeriğini yansıtmadığı gibi, görüşmede gündeme dahi gelmeyen hususlara yer verdiği görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Sözcü Aksoy, Bakan Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Pompeo arasında dün gerçekleşen görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin yaptığı açıklama hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Görüşmeye ilişkin olarak ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan ve söz konusu görüşmeden önce kaleme alındığı aşikar olan açıklamanın görüşmenin içeriğini yansıtmadığı gibi görüşmede gündeme dahi gelmeyen hususlara yer verdiği görülmektedir. Daha önce yapılan görüşmelerde de benzer sorunlarla karşılaşılmış olup, bu gibi açıklamaların daha özenli olarak yapılması ve özellikle görüşmede yer almayan hususlara yer verilmemesi, aramızdaki müttefiklik ilişkilerinin doğal bir gereğidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:23 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Söz, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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