Dışişleri Bakanlığından ABD'ye tepki
49 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Balkanlarda FETÖ'ye karşı önlem alan ülkelerin yaklaşımlarını sürdürmelerini önemsediklerini belirtti.
Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Aksoy, Balkanlarda FETÖ'ye karşı önlem alan ülkelerin yaklaşımlarını sürdürmelerini önemsediklerini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:45
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