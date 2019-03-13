Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığından ABD'ye tepki

Dışişleri Bakanlığından ABD'ye tepki

49 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Balkanlarda FETÖ'ye karşı önlem alan ülkelerin yaklaşımlarını sürdürmelerini önemsediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanlığından ABD'ye tepki, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Balkanlarda FETÖ'ye karşı önlem alan ülkelerin yaklaşımlarını sürdürmelerini önemsediklerini belirtti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:45 

Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi
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