Dışişleri Bakanlığından Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde meydana gelen terör saldırısının şiddetle kınandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde meydana gelen terör saldırısı sonrasında taziye mesajı yayınladı. Açıklamada, "Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bir camiye düzenlenen terör saldırısında birçok masum sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)