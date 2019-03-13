Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığından AP kararına tepki

Dışişleri Bakanlığından AP kararına tepki

11 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun kararına ilişkin, "Tarafımızca herhangi bir değer atfedilmesi mümkün değildir.

Dışişleri Bakanlığından AP kararına tepki, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun kararına ilişkin, "Tarafımızca herhangi bir değer atfedilmesi mümkün değildir." açıklamasını yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:50 

Avusturya Türk Federasyonu, Avrupa, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi
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