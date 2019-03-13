Dışişleri Bakanlığından AP kararına tepki
11 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun kararına ilişkin, "Tarafımızca herhangi bir değer atfedilmesi mümkün değildir.
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun kararına ilişkin, "Tarafımızca herhangi bir değer atfedilmesi mümkün değildir." açıklamasını yaptı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:50
2018 Yılında Türkiye'den Avrupa'ya 14 Bin Ton Defne İhraç Edildi
UEFA Avrupa Liginde Çeyrek Finalistler Belli Oluyor
Fatih Terim'den Fernando'ya Son Şans
AP, Türkiye ile Müzakerelerin Askıya Alınmasını Öngören Raporu Kabul Etti