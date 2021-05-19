Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki - Son Dakika

Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki

19.05.2021 21:33
Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 2019-2020 Yılı Türkiye Raporu'nda, "Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini yeniden canlandırmaya yönelik çaba harcanan bir dönemde, nesnellikten uzak tavsiye kararının kabul edilmesinin mümkün olmadığını" bildirdiBakanlıktan konuya ilişkin...

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 2019-2020 Yılı Türkiye Raporu'nda, "Türkiye- Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini yeniden canlandırmaya yönelik çaba harcanan bir dönemde, nesnellikten uzak tavsiye kararının kabul edilmesinin mümkün olmadığını" bildirdi

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, AP'nin tavsiye niteliğindeki 2019-2020 Yılı Türkiye Raporu'nun kabul edildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin, AB'ye üyelik perspektifi temelinde olumlu bir gündem çerçevesinde yeniden canlandırılmasına yönelik çaba harcandığı bir dönemde, tek taraflı ve nesnellikten uzak olan söz konusu tavsiye kararının kabul edilmesi mümkün değildir. İnsan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, yönetim yapısı ve siyasi partilere ilişkin gerçek dışı iddialar içeren, ülkemizin etkin, çözüm odaklı, insani ve girişimci dış politikasını tehdit olarak gören, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında tamamen haksız, yanlı Yunan ve Rum tezlerini yansıtan ve 1915 olaylarına ilişkin tek taraflı tutarsız Ermeni anlatılarına dayanan önyargılı bu yazımı reddediyoruz."

Raporda yer alan ifadelerin Türkiye'nin katılım müzakereleri sürecinin geleceğini tartışmaya açmaya yönelik olduğuna işaret edilen açıklamada, bu ifadelerin "vizyonsuzluk ve ahde vefa ilkesinden sapma çabası" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, katılım müzakereleri sürecinde yaşanan duraksamanın, Türkiye'nin reform iradesinin eksikliğinden veya AB müktesebatını üstlenme yetersizliğinden değil, bazı çevrelerin en başından bu yana üyelik sürecini Türkiye aleyhinde siyasi istismar vesilesi olarak kullanmış olmasından kaynaklandığını en iyi AB kurumları ve AP üyelerinin bildiğinin altı çizildi.

AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğu ve tüm Avrupa ve ötesi için bir kazanç olacağına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemiz bu hedef doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. AB tarafı, taahhütlerimizi yerine getirdiğimiz 18 Mart Türkiye-AB Mutabakatı kapsamında özellikle göç konusunda çabalarımızı söylemde takdir ederken, katılım sürecinden göç iş birliğine kadar 18 Mart Mutabakatı'ndaki kendi taahhütlerini yerine getirme konusunda somut bir adım atamama kısır döngüsünden çıkmalıdır.

AB'ye aday ülke olarak, AP'den beklentimiz, Türkiye aleyhindeki temelsiz iddiaların ve körü körüne suçlamaların zemin bulduğu platform olmak yerine, Türkiye ile ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği ile ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine ne şekilde katkı sağlanabileceğine yönelik yapıcı çalışmalar yürütmesidir."

Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki - Son Dakika


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