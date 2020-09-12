Son Dakika: Dışişleri Bakanlığından Bahreyn'in İsrail'le diplomatik ilişki kurma kararına kınama - Son Dakika

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığından Bahreyn'in İsrail'le diplomatik ilişki kurma kararına kınama

Son dakika habere göre Dışişleri Bakanlığı İsrail ile Bahreyn arasında diplomatik ilişki kurma kararı hakkında, "İsrail'le diplomatik ilişki tesis etme kararı almasını endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığından Bahreyn'in İsrail'le diplomatik ilişki kurma kararına kınama, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı İsrail ile Bahreyn arasında diplomatik ilişki kurma kararı hakkında, "İsrail'le diplomatik ilişki tesis etme kararı almasını endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bahreyn'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin peşine takılarak, Arap Barış Girişimi ve İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesindeki taahhütlerin hilafına İsrail'le diplomatik ilişki tesis etme kararı almasını endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz. Sözkonusu adım, Filistin davasının savunulması çabalarına yeni bir darbe vuracak ve İsrail'i Filistin'e yönelik gayri meşru uygulamalarını ve Filistin topraklarındaki işgali kalıcı hale getirmeye yönelik girişimlerini sürdürme konusunda daha da cesaretlendirecektir. Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisinin tek yolu Filistin meselesinin uluslararası hukuk ve BM kararları çerçevesinde adil ve kapsamlı çözüme kavuşturulmasından geçmektedir. Bölge dışı aktörlerin baskı ve zorlamaları sonucunda; dar çıkar kaygılarıyla verilen sorumsuz tavizlerin bu gerçeği ortadan kaldırması veya ikame etmesi mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Dışişleri Bakanlığı, Filistin, Bahreyn, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 01:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Dışişleri Bakanlığından Bahreyn'in İsrail'le diplomatik ilişki kurma kararına kınama - Son Dakika

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