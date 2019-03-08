Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığından Belçika'nın PKK Kararına Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığından Belçika'nın PKK Kararına Sert Tepki

37 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Belçika mahkemesinin aralarında terör örgütü PKK'nın Avrupa elebaşlarının da olduğu 36 özel ve tüzel kişinin terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanamayacağı kararını eleştirerek "Belçika Federal Savcılığının PKK'nın terör örgütü niteliği...

Dışişleri Bakanlığından Belçika'nın PKK Kararına Sert Tepki, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Belçika mahkemesinin aralarında terör örgütü PKK'nın Avrupa elebaşlarının da olduğu 36 özel ve tüzel kişinin terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanamayacağı kararını eleştirerek "Belçika Federal Savcılığının PKK'nın terör örgütü niteliği konusunda sunduğu tüm kanıtlara rağmen alınan bu karar, mevcut haliyle, terör örgütlerine çok tehlikeli bir istismar alanı açmaktadır." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Belçika İddianame Odası'nın Ariadna Davasına İlişkin Kararı hakkında açıklamada bulundu. Aksoy, Belçika Federal Savcılığının, PKK'nın terör örgütü niteliği konusunda sunduğu tüm kanıtlara rağmen alınan bu kararın, terör örgütlerine çok tehlikeli bir istismar alanı açtığını belirterek "Belçika İddianame Odası'nın bugün (8 Mart) açıkladığı ve Belçika Federal Savcılığı tarafından PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı yargı sürecinin başlatılmasını önleyen karar kabul edilemez." ifadelerini kullandı. Aksoy, Türkiye'nin, söz konusu karar hakkında hukuk mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayarak, "Bu karara karşı Belçika Yüksek Mahkemesine gitme imkanı bulunmaktadır. Türkiye hukuk mücadelesini kararlılıkla takip edecektir" şeklinde konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:08 Kaynak: İHA

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