Dışişleri Bakanlığından "Bosna-Hersek" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığından 'Bosna-Hersek' açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığından "Bosna-Hersek" açıklaması

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Bosna-Hersek'te devlet düzeyinde hükümetin kurulmuş olmasının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından

Dışişleri Bakanlığı, Bosna-Hersek'te devlet düzeyinde hükümetin kurulmuş olmasının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen genel seçimlerin ve bir yılı aşan bir sürecin ardından Bosna-Hersek'te devlet düzeyinde hükümetin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyor ve yeni hükümete başarılar diliyoruz. Yeni hükümetin birlik ve beraberlik içinde ülkenin kalkınma ve refahı için yapacağı çalışmalara desteğimiz sürecektir" denildi. - ANKARA

Bosna - Hersek, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:19 Kaynak: İHA
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