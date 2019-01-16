Dışişleri Bakanlığından, Bugün Münbiç'te Meydana Gelen Bombalı Saldırıya İlişkin, "Münbiç'in Terör...
43 dakika önce
IHAAW211136-SIY/16-01-2019- Dışişleri Bakanlığından, bugün Münbiç'te meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin, "Münbiç'in terör örgütlerinden temizlenmesi ve bu bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması amacıyla ABD ile onayladığımız Münbiç Yol Haritası'nın tüm unsurlarıyla uygulanması...
IHAAW211136-SIY/16-01-2019
- Dışişleri Bakanlığından, bugün Münbiç
'te meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin, "Münbiç'in terör örgütlerinden temizlenmesi ve bu bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması amacıyla ABD
ile onayladığımız Münbiç Yol Haritası'nın tüm unsurlarıyla uygulanması yönündeki irademizi tekrar vurguluyoruz. Türkiye
, Münbiç Yol Haritası'nın uygulanma sürecinin en kısa sürede tamamlanması amacıyla ABD ile müştereken yürüttüğü faaliyetleri kararlılıkla sürdürecektir" açıklamasında bulunuldu. 16.01.2019 21: 11: 36 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:18 Kaynak: İHA
Bağımlı Anne, Uyuşturucu Alabilmek İçin 16 Yaşındaki Kızını 13 Yıl Boyunca Cinsel İlişkiye Zorladı
Dışişleri Bakanlığı, ABD Askerlerine Yapılan Bombalı Saldırıyı Kınadı
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Alina Kabaeva ile Evleneceği İddia Edildi
Ehliyetini Değiştirmek İçin Nüfus Müdürlüğüne Giden Vatandaş, "Ölü" Olduğunu Öğrendi