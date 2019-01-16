Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığından, Bugün Münbiç'te Meydana Gelen Bombalı Saldırıya İlişkin, "Münbiç'in Terör...

Dışişleri Bakanlığından, Bugün Münbiç'te Meydana Gelen Bombalı Saldırıya İlişkin, "Münbiç'in Terör...

43 dakika önce

IHAAW211136-SIY/16-01-2019- Dışişleri Bakanlığından, bugün Münbiç'te meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin, "Münbiç'in terör örgütlerinden temizlenmesi ve bu bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması amacıyla ABD ile onayladığımız Münbiç Yol Haritası'nın tüm unsurlarıyla uygulanması...

Dışişleri Bakanlığından, Bugün Münbiç'te Meydana Gelen Bombalı Saldırıya İlişkin,
IHAAW211136-SIY/16-01-2019

- Dışişleri Bakanlığından, bugün Münbiç'te meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin, "Münbiç'in terör örgütlerinden temizlenmesi ve bu bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması amacıyla ABD ile onayladığımız Münbiç Yol Haritası'nın tüm unsurlarıyla uygulanması yönündeki irademizi tekrar vurguluyoruz. Türkiye, Münbiç Yol Haritası'nın uygulanma sürecinin en kısa sürede tamamlanması amacıyla ABD ile müştereken yürüttüğü faaliyetleri kararlılıkla sürdürecektir" açıklamasında bulunuldu. 16.01.2019 21: 11: 36 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:18 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Münbiç, Politika
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