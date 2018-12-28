Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığından Burkina Faso Açıklaması

Dışişleri Bakanlığından Burkina Faso Açıklaması

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından Burkina Faso Açıklaması, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından Burkina Faso'nun kuzeybatısındaki Suru eyaletinde güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, Burkina Faso halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:36 Kaynak: İHA

Burkina, Politika
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