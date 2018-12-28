Dışişleri Bakanlığından Burkina Faso Açıklaması
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı
, Burkina
Faso'daki terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından Burkina Faso'nun kuzeybatısındaki Suru eyaletinde güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, Burkina Faso halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz" denildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:36 Kaynak: İHA
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