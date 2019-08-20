Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığından Burkina Faso'daki terör saldırısında ölenlere taziye mesajı
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Dışişleri Bakanlığından Burkina Faso'daki terör saldırısında ölenlere taziye mesajı

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Burkina Faso'daki Soum eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısında hayatlarını kaybedenlere yönelik taziye mesajı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığından Burkina Faso'daki terör saldırısında ölenlere taziye mesajı, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı Burkina Faso'daki Soum eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısında hayatlarını kaybedenlere yönelik taziye mesajı yayınladı.

Dışişeri Bakanlığından yapılan taziye mesajında, "Burkina Faso'nun kuzeyindeki Soum eyaletinde güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, Burkina Faso halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Burkina, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:18 Kaynak: İHA
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