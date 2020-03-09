Dışişleri Bakanlığından Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama - Son Dakika

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Dışişleri Bakanlığından Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama
30 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun kuzeyindeki köylere düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:20 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun kuzeyindeki köylere düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Burkina Faso'nun kuzeyindeki köylere yönelik olarak 8 Mart günü gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz. Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.
(İHA)
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