Dışişleri Bakanlığından Cumhurbaşkanı İmamali Rahmana tebrik mesajı - Son Dakika

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Dışişleri Bakanlığından Cumhurbaşkanı İmamali Rahmana tebrik mesajı
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Tacikistan'da gerçekleşen Temsilciler Meclisi seçimlerinde başarı elde eden Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'a tebrik mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:45 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı, Tacikistan'da gerçekleşen Temsilciler Meclisi seçimlerinde başarı elde eden Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'a tebrik mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "1 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen Temsilciler Meclisi seçimlerinin dost Tacikistan'a hayırlı olmasını diliyoruz. Seçimlerde elde edilen başarı dolayısıyla Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ı ve lideri olduğu Halkın Demokratik Partisi'ni tebrik ediyoruz. Seçimlerin tüm ülke çapında huzur içinde ve yüzde 86,4 gibi yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz" denildi.
(İHA)
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