Dışişleri Bakanlığından Endonezya'ya destek ve yardım mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığından Endonezya'ya destek ve yardım mesajı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığından Endonezya'ya destek ve yardım mesajı

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'nın başkenti Cakarta ve çevresindeki bölgelerde meydana gelen sel ve heyelanlar karşısında destek mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından Endonezya'ya destek ve yardım mesajı, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'nın başkenti Cakarta ve çevresindeki bölgelerde meydana gelen sel ve heyelanlar karşısında destek mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da meydana gelen doğal afet sonrasında destek mesajı yayımladı. Bakanlık açıklamasında, "Endonezya'nın başkenti Cakarta ve çevresindeki bölgelerde 1 Ocak günü vuku bulan sel ve heyelanlar sonucunda can kayıpları yaşanmasından ve ortaya çıkan ağır hasardan derin üzüntü duyuyoruz. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Endonezya halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dost Endonezya Hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olan Türkiye, ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır" denildi.

(İHA)

Jakarta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Chloe Loughnan ile evliliğini tek celsede bitiren Serdar Ortaç bin pişman: Başka birisine bakamıyorum
Tüm ambalajlardan 'geri dönüşüm katkı payı' alınacak Libya tezkeresinin oylandığı oturuma Kabine'den hiçbir bakanın katılmaması dikkat çekti Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

Son Dakika Haberleri
00:52 Çorum'da şehit ateşi düştü - Son Dakika
00:51 Kombi alev aldı, ev sahibi dumandan etkilendi - Son Dakika
00:28 THY uçağı zorunlu iniş yaptı - Son Dakika
00:25 Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Son Dakika
00:17 THY'nin teknik arıza yaşayan uçağı Johannesburg Havalimanı'na iniş yaptı - Son Dakika
00:05 THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 00:54:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanlığından Endonezya'ya destek ve yardım mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]