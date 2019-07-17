Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığından Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama
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Dışişleri Bakanlığından Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama

4 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığından Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi, başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk Milletine sabır diliyoruz" denildi. - ERBİL
Erbil, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:52 Kaynak: İHA
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