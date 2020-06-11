Dışişleri Bakanlığından Fildişi Sahili'ne başsağlığı mesajı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Fildişi Sahili'nin kuzey bölgesinde bulunan Kafolo şehrindeki kontrol noktasına gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fildişi Sahili'nin kuzey bölgesinde, Burkina Faso sınırında bulunan Kafolo şehrindeki bir kontrol noktasına bugün gerçekleştirilen terör saldırısında birçok askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, kardeş Fildişi Sahili halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

(İHA)