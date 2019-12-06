Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığından Fransa açıklaması
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığından Fransa açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığından Fransa açıklaması

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, "Fransa'da yapılan genel grev ve protesto gösterilerinde yaşanan olayları ve bilhassa güvenlik güçlerince orantısız güç kullanılmasını endişeyle karşılamaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanlığından Fransa açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, " Fransa'da yapılan genel grev ve protesto gösterilerinde yaşanan olayları ve bilhassa güvenlik güçlerince orantısız güç kullanılmasını endişeyle karşılamaktadır" dedi.


Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Türkiye, NATO müttefikimiz Fransa'nın istikrar ve güvenliğinin, Avrupa'nın istikrar ve güvenliği bakımından arz ettiği önemi de dikkate alarak, dün (5 Aralık) Fransa'da yapılan genel grev ve protesto gösterilerinde yaşanan olayları ve bilhassa güvenlik güçlerince orantısız güç kullanılmasını endişeyle karşılamaktadır.


Önümüzdeki dönemde de devam etme ihtimali bulunan gösterilere yönelik olarak Fransız Hükümeti'ne, Avrupa ve evrensel insan hakları normlarına uygun hareket etme çağrısında bulunuyoruz.


Öte yandan, dünkü gösterileri dünyaya duyurmak için görev yapmaya çalışan, aralarında bir Anadolu Ajansı muhabirinin de yer aldığı basın mensuplarının polis müdahalesiyle yaralanmalarını, basın özgürlüğüne yönelik kabul edilemez bir fiziki müdahale olarak görüyoruz. Fransız resmi makamlarının bu konuda herhangi bir özür açıklaması yapmamış olmaları da durumun vahametini artırmaktadır" denildi. - ANKARA

Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Libya Dışişleri Bakanı: Yunanistan'ın Büyükelçimizi sınırdışı etme kararı kabul edilemez
Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Cuma namazı çıkışı Bakara Suresi'ni okudu! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması Dışişleri Bakanlığı, Fransa'daki protestolar nedeniyle Türk vatandaşlarını uyardı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 03:49:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığından Fransa açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]