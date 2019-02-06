Dışişleri Bakanlığından Fransa'ya Başsağlığı Mesajı
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Paris'te meydana gelen yangında hayatını kaybedenler nedeniyle Fransa halkına başsağlığı dilerken, yangında yaralanan Türk öğrencinin de hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı
, Paris
'te meydana gelen yangında hayatını kaybedenler nedeniyle Fransa
halkına başsağlığı dilerken, yangında yaralanan Türk öğrencinin de hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, Paris'in 16. bölgesinde 5 Şubat'ta 8 katlı bir binada 10 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin de yaralandığı yangınla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bu acı olay nedeniyle Fransa halkının üzüntüsünü paylaşıyor ve yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Olayda hafif yaralanan bir Türk öğrenci hastaneden taburcu edilmiş olup, Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluğumuzca kendisiyle yakından ilgilenilmiştir" denildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:11 Kaynak: İHA
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