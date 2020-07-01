Dışişleri Bakanlığından GDAÜ Dönem Başkanlığı açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Başkanlığı, Türkiye'nin Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dönem Başkanlığı önceliklerini bölge ülkelerinin gündemindeki başta Covid-19 ile mücadele olmak üzere küresel ve bölgesel konuları esas alarak belirlediğini ve çalışmalarını GDAÜ'nün temel ilkeleri olan "bölgesel sahiplenme" ve "kapsayıcılık" çerçevesinde yürüteceğini açıkladı.



Bakanlıktan Türkiye'nin Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dönem Başkanlığını devralması ile ilgili yapılan açıklamada, "Ülkemiz, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) 2020-2021 Dönem Başkanlığını 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla bir yıllığına devralmıştır. Daha önce 1998-1999 ve 2009-2010 yıllarında GDAÜ'nün dönem başkanlığını yürüten ülkemiz bu görevi üçüncü kez üstlenecektir. 1996 yılında tesis edilen GDAÜ, 13 Güneydoğu Avrupa ülkesinin tamamının dahil olduğu en kapsamlı bölgesel işbirliği forumudur. Ülkemiz, GDAÜ Dönem Başkanlığı önceliklerini bölge ülkelerinin gündemindeki başta Covid-19 ile mücadele olmak üzere küresel ve bölgesel konuları esas alarak belirlemiş olup, çalışmalarını GDAÜ'nün temel ilkeleri olan 'bölgesel sahiplenme' ve 'kapsayıcılık' çerçevesinde yürütecektir" denildi. - ANKARA