Dışişleri Bakanlığından Hamas açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığından Hamas açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığından Hamas açıklaması

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığının resmi twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Hamas hakkında, "Uluslararası toplumun çoğunluğu Hamas'ı terör örgütü olarak değil, 2006'da Gazze'de seçimleri kazanan bir siyasi gerçeklik olarak görüyor" açıklamasında bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığından Hamas açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanlığının resmi twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Hamas hakkında, "Uluslararası toplumun çoğunluğu Hamas'ı terör örgütü olarak değil, 2006'da Gazze'de seçimleri kazanan bir siyasi gerçeklik olarak görüyor" açıklamasında bulunuldu.


Dışişleri Bakanlığının resmi twitter hesabı üzerinden Filistin Direniş Örgütü (HAMAS) ile ilgili açıklamada bulunuldu. Bakanlık paylaşımında, "Uluslararası toplumun çoğunluğu Hamas'ı terör örgütü olarak değil, 2006'da Gazze'de seçimleri kazanan bir siyasal gerçeklik olarak görüyor. UNGA'nın geçen yıl Hamas'ı terör örgütü olarak lanse edilmesinin reddedildiğini de hatırlatıyoruz. Türkiye de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde Hamas ile farklı düzeylerde temaslar var. Bununla birlikte, Türk topraklarının İsrail'e veya başka bir ülkeye karşı herhangi bir eylem için kullanıldığına dair suçlamayı kesin olarak reddediyoruz" notu düşüldü. - ANKARA

Gazze, Hamas, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski bakan da telefon dolandırıcıların tuzağına düştü, 500 bin TL'sini kaptırdı
Dolandırılan eski bakan Aytekin: Maalesef bu işi yaptım Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü Son dakika: Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması: Mevzuata aykırı santrallere tüm cezai işlemleri uygulayacağız

Son Dakika Haberleri
23:18 Burhan Kuzu, FETÖ'nün sosyal medyadaki kirli planını açıkladı - Son Dakika Haber
23:03 14 yaşındaki erkek çocuğuna 1 sene boyunca cinsel istismar uyguladı! Videoya kaydetti, şantaj yaptı - Son Dakika Haber
23:01 Londra'da 5. kattan beton zemine düşüp kurtulan 6 yaşındaki çocuk konuşmaya başladı - Son Dakika Haber
22:27 Son dakika: Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması: Mevzuata aykırı santrallere tüm cezai işlemleri uygulayacağız - Son Dakika Haber
22:19 4 iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 23:21:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanlığından Hamas açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]