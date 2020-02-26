Dışişleri Bakanlığı, Hocalı katliamının 28. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından Hocalı katliamının 28. yıl dönümü nedeniyle yapılan açıklamada, "Ermenistan Cumhuriyeti birlikleri tarafından 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesinde Hocalı şehrine düzenlenen saldırıda 106'sı kadın, 63'ü çocuk ve 70'i yaşlı olmak üzere toplam 613 masum Azerbaycan vatandaşı hunharca katledilmiş ve yüzlercesi yaralanmıştır. Ayrıca binden fazla kişi Ermenistan güçlerince esir alınmıştır. Kayıpların akıbeti ise bugüne kadar öğrenilememiştir. Sivil halka yöneltilen bu insanlık dışı saldırı dahil, Azerbaycan topraklarının işgali neticesinde 1 milyondan fazla Azerbaycanlı evlerini terketmek zorunda kalmış olup, kendi ülkelerinde mülteci olarak yaşamaktadır. Halen Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal altındadır. Bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının yıllardan beri devam eden işgalini şiddetle kınıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin 28 yıl önce Hocalı'da maruz kaldıkları katliamın acısını derinden paylaşıyoruz. Bu trajedide hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, tüm Azerbaycan halkına en samimi başsağlığı dileklerimizi bir kez daha sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

(İlker Turak/İHA)