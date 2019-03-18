Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığından Hollanda'daki Saldırıya Kınama

Dışişleri Bakanlığından Hollanda'daki Saldırıya Kınama

1 saat önce

Türkiye, Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından Hollanda'daki Saldırıya Kınama, System.String[]
Türkiye, Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen saldırıdan üzüntü duyulduğu belirtildi.

Saldırının, faili kim olursa olsun ve hangi saikle gerçekleştirilmiş olursa olsun, şiddetle kınandığının vurgulandığı açıklamada, "Bu menfur saldırı neticesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu saldırı karşısında Hollanda halkı ve hükümeti ile dayanışmamız tamdır." ifadesi kullanıldı.

Hollanda'nın Utrecht kentinde bir tramvayın içinde gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Hollanda, silahlı saldırıdaki şüpheli Gökmen Tanış'ın yakalandığını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:12 Kaynak: AA

Türkiye, Utrecht, Hollanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hollanda'daki Silahlı Saldırıyla İlgili Şüphelinin Yakınlarından Açıklama: Ailevi Meseleleri Vardı Hollanda'daki Saldırıyla İlgili Türkiye'den İlk Açıklama: Faili Kim Olursa Olsun Şiddetle Kınıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Açıklaması: Allah Yaşatmasın Bursa'da Dehşet Anları! Çocuk Sürücü Ganyan Bayiine Böyle Daldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 22:48:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığından Hollanda'daki Saldırıya Kınama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]