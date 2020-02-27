Dışişleri Bakanlığından İdlib açıklaması - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığından İdlib açıklaması

6 saat önce

ANKARA (İHA) – Dışişleri Bakanlığından Rus heyetiyle yapılan İdlib görüşmesine ilişkin, "Tarafımızdan bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığından İdlib açıklaması, System.String[]

ANKARA (İHA) – Dışişleri Bakanlığından Rus heyetiyle yapılan İdlib görüşmesine ilişkin, "Tarafımızdan bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiği belirtildi. Bu amaçla sahada atılması gereken adımlar üzerinde durulduğu" açıklaması yapıldı.


Dışişleri Bakanlığından, Rusya Federasyonuyla ile İdlib görüşmesinden sonra açıklama yapıldı. Açıklamada, "Heyetler arası görüşmelerde İdlib'deki durum tüm boyutlarıyla ele alındı. Tarafımızdan bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiği belirtildi. Bu amaçla sahada atılması gereken adımlar üzerinde duruldu. Soçi Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasına atfedilen önem tarafımızca kayda geçirildi. İnsani durumun felaket halini almasının ve olası bir kitlesel göçün engellenmesi lazım geldiği vurgulandı" denildi.


Görüşmede, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında Dışişleri Bakanlığı, MSB, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığı ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergev Verşinin, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Alexander Lavrentiev, Rusya Federasyonu askeri ve istihbarat makamları temsilcilerinden oluşan heyetler yer aldı. - ANKARA

Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:42 Kaynak: İHA
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