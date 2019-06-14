Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığından "ifade özgürlüğü" paylaşımı
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Dışişleri Bakanlığından "ifade özgürlüğü" paylaşımı

57 dakika önce

Dışişleri Bakanlığından, "Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün anayasanın teminatı altında olduğu ancak bu hakkın gazetecilik kisvesi altında yasalara aykırı hareket edilmesine ve terörizmin desteklenmesine cevaz vermeyeceği" bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından
Dışişleri Bakanlığından, " Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün anayasanın teminatı altında olduğu ancak bu hakkın gazetecilik kisvesi altında yasalara aykırı hareket edilmesine ve terörizmin desteklenmesine cevaz vermeyeceği" bildirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün anayasal teminat altında olduğu vurgulandı. Mesajda, "Ancak bu hak gazetecilik kisvesi altında yasalara aykırı hareket edilmesine ve terörizmin desteklenmesine cevaz vermez." ifadesi kullanıldı.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin mesajı
Dışişleri Bakanlığının mesajından birkaç saat önce ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından, "İfade ve basın özgürlüğü demokrasiyi güçlendirir ve bu özgürlüğün her yerde korunması gerekir. Gazetecileri mesleklerini icra ettikleri için suçlamak, bu evrensel prensibe aykırıdır." paylaşımı yapılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:10 Kaynak: AA
Türkiye, Güncel
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