Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığından Irak açıklaması
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığından Irak açıklaması

Dışişleri Bakanlığından Irak açıklaması

12 dakika önce

Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada Irak'ın Bağdat ve güney vilayetlerinde gösterilerin yeniden başlamasıyla yaşanan şiddet olaylarının ve barışçıl göstericilere karşı orantısız güç kullanıldığı yönündeki haberlerin derin endişeyle karşılandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığından Irak açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada Irak'ın Bağdat ve güney vilayetlerinde gösterilerin yeniden başlamasıyla yaşanan şiddet olaylarının ve barışçıl göstericilere karşı orantısız güç kullanıldığı yönündeki haberlerin derin endişeyle karşılandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Bağdat ve güney vilayetlerinde gösterilerin yeniden başlamasıyla yaşanan şiddet olaylarının ve barışçıl göstericilere karşı orantısız güç kullanıldığı yönündeki haberlerin derin endişeyle karşılandığı kaydedildi. Olaylarda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın vuku bulmasından büyük üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, "Irak halkının meşru beklentilerini karşılayacak ve ülkede huzur ve istikrarı sağlayacak reformların hayata geçirilebileceği bir ortamın süratle tesis edilmesini ümit ediyoruz. Gösteriler sırasında hayatını kaybeden Iraklı kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 03:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde 2. gün! Ölü sayısı 63'e yükseldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Çukur ve Adana Sıfır Bir'e sert eleştiri: Çocuklarımızı zehirliyor 29 Ekim'de İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı Meclis'te bir araya gelemeyen siyasileri aynı karede buluşturan düğün

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 15:28:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığından Irak açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]