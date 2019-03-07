Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığından Irak'ta Türkmenlere Saldırıya Kınama

Dışişleri Bakanlığından Irak'ta Türkmenlere Saldırıya Kınama

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Musul Vilayeti'ne bağlı Mahmur ilçesi yakınlarında Türkmen güvenlik görevlilerine düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından Irak'ta Türkmenlere Saldırıya Kınama, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Musul Vilayeti'ne bağlı Mahmur ilçesi yakınlarında Türkmen güvenlik görevlilerine düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın Musul Vilayeti'ne bağlı Mahmur ilçesi yakınlarında 6 Mart tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında 5 Türkmen güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği ve 30 Türkmen güvenlik görevlisinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi. Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Tüm Türkmen kardeşlerimize ve dost Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:16 Kaynak: İHA

Musul, Irak, Politika
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