Dışişleri Bakanlığından Irak'ta Türkmenlere Saldırıya Kınama

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Musul Vilayeti'ne bağlı Mahmur ilçesi yakınlarında Türkmen güvenlik görevlilerine düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Musul Vilayeti'ne bağlı Mahmur ilçesi yakınlarında Türkmen güvenlik görevlilerine düzenlenen terör saldırısını kınadı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın Musul Vilayeti'ne bağlı Mahmur ilçesi yakınlarında 6 Mart tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında 5 Türkmen güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği ve 30 Türkmen güvenlik görevlisinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi. Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Tüm Türkmen kardeşlerimize ve dost Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

AK Parti'nin İlk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış: Hükümet Suriye'de 2 Hata Yaptı

Anne Olmayı 7 Kez Denedi, Sorun Bağırsaklarında Çıktı

Cebindeki Uyuşturucuyu Hakimin Odasında Düşürünce Tutuklandı

80'lerin Efsanesi Kara Şimşek, Yollara Geri Döndü