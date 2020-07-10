Dışişleri Bakanlığından İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'ye PKK tepkisi - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığından İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'ye PKK tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarıyla görüşmesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin PKK/PYD/ YPG terör örgütü mensuplarıyla görüşmesine tepki gösterdi.

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti
Son Dakika: HSK, FETÖ irtibatları nedeniyle 26 hakim-savcıyı görevden uzaklaştırdı
Son Dakika: Medipol Başakşehir Kopenhag'ı elerse, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde LASK Linz-Manchester United maçının galibiyle oynayacak

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarıyla görüşmesine tepki gösterildi. Açıklamada, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin terör örgütü mensuplarıyla ilk teması olmadığı vurgulanırken, "Esasen bu, İsveç Dışişleri Bakanının terör örgütü mensuplarıyla ilk teması değildir. Daha önce de terör örgütü mensuplarıyla görüşmeler yapmış, terör örgütüyle iltisaklı kişilerce düzenlenen etkinliklere katılmıştır. Bu tutum, öncelikle bulunduğu makam itibarıyla İsveç'in terörle mücadeleye yaklaşımı konusunda ciddi soru işaretleri oluşmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"Bakan Linde'nin bir teröristle ülkemizin Suriye'de gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarını ele aldığını ileri sürmesi başlı başına ibretlik bir durumdur"

Açıklamada, temas edilen terör örgütü mensupları arasında silahlı kanat üyelerinin de bulunmasının durumun vahametini daha da arttırdığı belirtilerek, "Bakan Linde'nin bir teröristle ülkemizin Suriye'de gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarını ele aldığını ileri sürmesi başlı başına ibretlik bir durumdur. Terör örgütünün kara propagandasına alet olan sözde insan hakları savunucularının, bu teröristlerin Suriye'de işledikleri katliamları, sürgüne gönderdikleri sivilleri, zorla silah altına aldıkları çocukları, kendi bölücü siyasetini reddeden Kürtler dahil bölge halkına yönelik zulümlerini görmezden gelmeleri ise utanç vericidir. Daha bugün Dünya Aramiler Konseyi, PKK/YPG'nin kuzeydoğu Suriye'deki kamplarda tutulan DEAŞ'lı militanları para karşılığında salıverdiğini, DEAŞ tehdidini böylece kasten canlı tutmak suretiyle bölgenin güvenlik ve istikrarını tehlikeye attığını açıklamıştır. Bu vesileyle bir kez daha terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmamasının önemini vurguluyor, terörizmin bütün biçimleriyle mücadelenin uluslararası toplumun ortak yükümlülüğü olduğunu hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 08:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığından İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'ye PKK tepkisi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 12:16 İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi 12:01 Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:45 Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti 11:35 THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:32 Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 11:11 1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu 09:40 81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 08:37 Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı 08:25 Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi 07:34 Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu 01:43 Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti
15:04
Son Dakika: HSK, FETÖ irtibatları nedeniyle 26 hakim-savcıyı görevden uzaklaştırdı
14:24
Son Dakika: Medipol Başakşehir Kopenhag'ı elerse, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde LASK Linz-Manchester United maçının galibiyle oynayacak
14:22
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Necip Fazıl'ın cümleleriyle "Ayasofya" mesajı
14:15
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
13:43
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Union Berlin'e transfer oluyor
13:21
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
13:11
Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı
12:55
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
12:41
Paris'teki kadavra bağış merkezinde sıçanlar yerlere atılmış cansız bedenleri kemiriyor
12:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 15:29:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanlığından İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'ye PKK tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]