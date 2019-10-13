Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığından Japonya'ya taziye mesajı
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığından Japonya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından Japonya'ya taziye mesajı

13 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da Hagibis Tayfunu'nda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından Japonya'ya taziye mesajı, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da Hagibis Tayfunu'nda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Japonya'yı etkisi altına alan Hagibis Tayfunu sonucunda meydana gelen sel ve heyelanların yol açtığı can kayıpları ve hasardan derin üzüntü duyuyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Japon halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:15 Kaynak: İHA
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