Dışişleri Bakanlığından Kazakistan'a taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığından Kazakistan'a taziye mesajı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığından Kazakistan'a taziye mesajı

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın Almatı kentinde meydana gelen uçak kazasında ölenler nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından Kazakistan'a taziye mesajı, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın Almatı kentinde meydana gelen uçak kazasında ölenler nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Almatı-Nur-Sultan seferini yapmak üzere Almatı Havalimanı'ndan kalkış yapan bir yolcu uçağının bu sabah (27 Aralık) kalkış sırasında düşmesi sonucu gerek uçakta bulunanlar arasında, gerek düştüğü mahalde ölen ve yaralananların olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kaza nedeniyle dost ve kardeş Kazak halkının üzüntüsünü paylaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

(İHA)

Kazakistan, Aralık, Almatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:45 Kaynak: İHA
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