Dışişleri Bakanlığından Kazakistan'da düzenlenen anayasa referandumu hakkında açıklama - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığından Kazakistan'da düzenlenen anayasa referandumu hakkında açıklama

06.06.2022 14:50
Dışişleri Bakanlığından Kazakistan'da düzenlenen anayasa referandumu hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığından Kazakistan'da düzenlenen anayasa referandumu hakkında açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığından Kazakistan'da düzenlenen anayasa referandumu hakkında açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kazakistan'da dün gerçekleştirilen anayasa referandumunun Kazak halkının yüksek ilgisiyle barış ve huzur ortamı içerisinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Köklü bağlara sahip olduğumuz Kazakistan'ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyor, referandum sonuçlarının dost ve kardeş Kazakistan için hayırlı olmasını diliyoruz. Türkiye, kardeş Kazakistan'daki reform sürecini desteklemeye devam edecektir" denildi. - ANKARA

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Kazakistan yarın anayasa reformu için referanduma gidecek Kazakistan yarın anayasa reformu için referanduma gidecek
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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