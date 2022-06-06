Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kazakistan'da dün gerçekleştirilen anayasa referandumunun Kazak halkının yüksek ilgisiyle barış ve huzur ortamı içerisinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Köklü bağlara sahip olduğumuz Kazakistan'ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyor, referandum sonuçlarının dost ve kardeş Kazakistan için hayırlı olmasını diliyoruz. Türkiye , kardeş Kazakistan'daki reform sürecini desteklemeye devam edecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanlığından Kazakistan'da düzenlenen anayasa referandumu hakkında açıklama - Son Dakika

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