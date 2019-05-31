Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığından Kerkük'teki terör saldırısına kınama
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Dışişleri Bakanlığından Kerkük'teki terör saldırısına kınama

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük'te düzenlenen bombalı terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından Kerkük'teki terör saldırısına kınama, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Kerkük'te düzenlenen bombalı terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kerkük'te düzenlenen bombalı eylemler nedeniyle hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Farklı etnik/dini grupların barış içinde bir arada yaşama kültürünü hedef alan bu menfur terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu tür hain saldırıların Kerkük halkının barış, huzur ve güven içinde bir arada yaşama ve Irak'ın refah ve huzuruna katkı sağlama yönünde sergilediği iradeyi sarsamayacağına olan inancımız tamdır" denildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:18 Kaynak: İHA
Irak, Kerkük, Politika
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