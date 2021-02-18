Dışişleri Bakanlığından Kırım'daki baskı ve gözaltılara sert tepki - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığından Kırım'daki baskı ve gözaltılara sert tepki
18.02.2021 15:26
Dışişleri Bakanlığı, Kırım'da soydaş Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınlara ve gözaltı kararlarına tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı, Kırım'da soydaş Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınlara ve gözaltı kararlarına tepki gösterdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kırım'da dün (17 Şubat) sabah saatlerinde soydaş Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve alınan gözaltı kararlarını endişeyle karşılıyoruz. Kırım Yarımadası'nın asli unsurları olan Kırım Tatarlarına yönelik bu tür uygulamalara son verilmesi çağrısında bulunuyoruz. Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımayan Türkiye, Kırım Tatarlarının yanında durmaya devam edecektir" denildi.
(Adem Aslan/İHA)
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