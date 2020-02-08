Dışişleri Bakanlığından kritik görüşmeye ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığından kritik görüşmeye ilişkin açıklama - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığından kritik görüşmeye ilişkin açıklama

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Heyetler arası görüşmelerde İdlip'teki durum ele alındı, sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Dışişleri Bakanlığından kritik görüşmeye ilişkin açıklama, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı: "Heyetler arası görüşmelerde İdlip'teki durum ele alındı, sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu. Görüşmelere önümüzdeki hafta devam edilmesi kararlaştırıldı."

(İHA)

Dışişleri Bakanlığı, İdlip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:15 Kaynak: İHA
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