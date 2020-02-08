Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanlığından kritik görüşmeye ilişkin açıklama - Son Dakika
Dışişleri Bakanlığından kritik görüşmeye ilişkin açıklama
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "Heyetler arası görüşmelerde İdlip'teki durum ele alındı, sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:15 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı: "Heyetler arası görüşmelerde İdlip'teki durum ele alındı, sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu. Görüşmelere önümüzdeki hafta devam edilmesi kararlaştırıldı."
(İHA)
Son Dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı Canan Karatay'ın gribe karşı önerdiği "tirşik çorbası" Maraş'ta 5 bin kişiye dağıtıldı TSK tarafından Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı yapıldı Apartmanda çıkan yangında anne ve 2 çocuğu, dumandan etkilendi