Dışişleri Bakanlığından Latin Amerika ve Karayipler'e geçmiş olsun mesaj - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Latin Amerika ve Karayipler'de Iota Kasırgası nedeniyle meydana gelen can ve mal kaybından dolayı taziye mesajı gönderdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde etkili olan Iota Kasırgası'nın, Nikaragua, Honduras, El Salvador, Panama, Kolombiya, Kosta Rika ve Belize'de can kaybı ile maddi hasara yol açtığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost bölge ülkelerine ve halklarına geçmiş olsun dileklerimizi ve taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)