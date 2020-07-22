Dışişleri Bakanlığından "Libya" açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla Libyalı tarafların teşvik edilmesi de dahil olmak üzere ortak çabaların sürdürülmesi hususunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Türk ve Rus yetkililerin bir araya geldiği Libya toplantısının ardından Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Libya'da sahadaki durumu yatıştırmak ve siyasi bir sürece zemin hazırlamak amacıyla liderleri 8 Ocak 2020 tarihinde İstanbul'da bir girişim başlatan Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun Libya'nın egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü ile BM şartının amaçları ve ilkelerine güçlü bağlılıklarını yineleyerek, Libya'daki krizin askeri bir çözümü olmadığına ve sorunun ancak Libyalıların öncülüğünde ve Libyalıların sahiplendiği, BM kolaylaştırıcılığında siyasi bir süreçle çözülebileceği ifade edildi. BM Güvenlik Konseyince belirlenen Libya'daki terörist şahıslar ve yapılarla mücadeleyi devam ettirme gerekliliğinin vurgulandığı açıklamada, ülkede güvenlik ve istikrarın sağlaması ve insani durumun iyileştirilmesi amacıyla ikili temasları sürdürme yönünde kararlılık tekrardan belirtildi. Toplantıda anlaşmaya varılan hususlar ise şöyle açıklandı:

"1. Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla Libyalı tarafların teşvik edilmesi de dahil olmak üzere ortak çabaların sürdürülmesi,

2. Libya hakkında Berlin Konferansı (19 Ocak 2020) sonuçlarıyla uyumlu olarak ve BM ile eşgüdüm halinde Libyalılar arası siyasi diyaloğun ilerletilmesinin sağlanması,

3. Güvenli insani erişimin sağlanması ve ihtiyaç duyan herkese acil insani yardımın ulaştırılmasını teminen tarafların önlem almaya davet edilmesi,

4. Libya konusunda Ortak Çalışma Grubu'nun oluşturulmasının değerlendirilmesi ve müteakip istişarelerin yakın zamanda Moskova'da yapılması."

(Yunus Emre Kartal/İHA)