Dışişleri Bakanlığından, Libya'daki ateşkes çağrısına destek
58 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi Salame'nin Kurban Bayramı vesilesiyle yaptığı çatışmalara ara verilmesi çağrısını desteklediklerini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:36 Kaynak: İHA
, Birleşmiş Milletler
Genel Sekreteri Libya
Özel Temsilcisi Salame'nin Kurban Bayramı
vesilesiyle yaptığı çatışmalara ara verilmesi çağrısını desteklediklerini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi Salame'nin Kurban Bayramı vesilesiyle yaptığı çatışmalara ara verilmesi çağrısını destekliyoruz.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin insani mülahazalarla bu çağrıyı kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi'nin çabalarına destek veren Türkiye
, tüm uluslararası camianın da bu hususta ortak tutum ve kararlılık sergilemesini beklemektedir" denildi. - ANKARA
Ticaret Bakanlığı, galericilere iş yeri şartlarına uyum için ek süre tanıdı Devlet Bahçeli'den bayram mesajı: Birbirimize sırt çevirmek tarihi bir yanlıştır Başkan Mansur Yavaş'tan bayram öncesi şirket çalışanlarına ikramiye müjdesi Kemal Kılıçdaroğlu'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye'nin sorunlarını gidereceğiz