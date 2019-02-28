Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığından Mali'ye Başsağlığı Mesajı

Dışişleri Bakanlığından Mali'ye Başsağlığı Mesajı

51 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Mali hükümetine ve halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığından Mali'ye Başsağlığı Mesajı, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Mali hükümetine ve halkına başsağlığı diledi.

Mali'nin Koro kenti yakınlarında meydana gelen terör saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Olaya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, kardeş Mali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:53 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Politika
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